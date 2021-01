Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on todettu 496 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntojen määrä epidemian alusta alkaen on 43 616.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on THL:n tilaston mukaan 22. Niistä 15 on Oulussa ja kolme Kuusamossa. Yksittäisiä tartuntoja on lisäksi todettu Iissä, Limingassa, Muhoksella, Raahessa ja Tyrnävällä.

THL:n tilastossa näkyy vain yli viiden tartunnan kunnat ja lukuja voidaan korjata jälkikäteen. Sen vuoksi tartuntojen yhteismäärässä ja kuntakohtaisissa luvuissa on välillä ristiriitaisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaalla on nyt THL:n tilaston mukaan todettu kaikkiaan 2044 koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on ollut 1551.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on tilastoitu viisi, joista kaikki on Torniossa. Lappiin on kirjattu yksi uusi tartunta Rovaniemelle ja Kainuuseen yksi tartunta Kajaaniin.

THL:n tilastot pohjaavat tartuntatautirekisteriin. Mukana on tartuntoja useilta eri päiviltä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee nykyisten rajoitusten jatkamista helmikuun 28. päivään saakka.

Artikkelia täydennetty koordinaatioryhmän suosituksella 27.1. klo 13.30