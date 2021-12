Suomessa on todettu 1622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartuntaluku on suurin yksittäisen päivän tartuntaluku koko epidemian aikana, ylittäen 52 tapauksella edellisen päivän luvun.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on tilastoitu yhteensä 209 tapausta.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista Oulussa on todettu 90 tapausta. Toiseksi eniten uusia tartuntoja on todettu Limingassa, jossa tartuntoja kirjattiin 22 tapausta. Tyrnävällä todettiin torstaihin mennessä 19 uutta tartuntaa.

Uusia tartuntoja on todettu Raahessa kahdeksan. Iissä, Sievissä ja Siikajoella on todettu seitsemän tartuntaa. Kempeleessä, Kuusamossa ja Lumijoella kuusi tartuntaa. Siikalatvalla on todettu viisi, Muhoksella ja Pudasjärvellä neljä ja Taivalkoskella kaksi tartuntaa. Oulaisissa, Pyhäjoella ja Pyhännällä on todettu yksi tartunta per kunta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronavirustaudin vuoksi hoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut keskiviikosta kahdella potilaalla. Nyt sairaalahoidossa on yhteensä 20 potilasta.

OYSissa teho-osastolla on tällä hetkellä hoidossa yhdeksän koronapotilasta. Korkeimmillaan tehohoidon kuormitus oli keskiviikkona, jolloin hoidossa oli 11 potilasta, joista yksi jouduttiin siirtämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan teho-osaston liiallisen kuormituksen vuoksi.

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla 85,6 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotusannoksen ja 79,5 prosenttia toisen rokotusannoksen.