Suomessa on raportoitu 1150 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on todettu yhteensä 117 tapausta. Luvuissa on tartuntoja useammilta päiviltä.

Koko maassa sairaalahoidossa on 238 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 32. Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut 12:lla maanantaihin verrattuna. Tehohoidossa on kolme koronapotilasta enemmän.

Tiistain jälkeen on raportoitu kolme uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta koko maassa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on viisi koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartunnoista 45 on todettu Oulussa. Kalajoella on tullut ilmi 19 tartuntaa, Limingassa 12 tartuntaa, Raahessa ja Kuusamossa kuusi tapausta, Lumijoella viisi, Utajärvellä neljä, ja Siikajoella, Tyrnävällä ja Ylivieskassa kolme.

Kempeleessä, Oulaisissa ja Muhoksella on todettu kussakin kaksi tartuntaa, ja Nivalassa, Pyhäjoella, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä ja Taivalkoskella on todettu yksittäiset tartunnat.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kahdeksan uutta tartuntaa. Torniossa ja Keminmaalla on todettu kummassakin kolme tartuntaa, Kemissä ja Tervolassa yksittäiset tartunnat.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kolme tartuntaa, jotka kaikki on kirjattu Rovaniemelle.

Kainuussa on todettu kahdeksan tartuntaa, joista viisi on kirjattu Kajaanissa, kaksi Sotkamossa ja yksi Suomussalmella.

Koronatartuntojen raportointiviive on tällä hetkellä THL:n mukaan 2,2 päivää. Tänään tilastoiduista luvuista 442 tapausta on todettu 1. marraskuuta ja 377 marraskuun 2. päivänä.

