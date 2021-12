Suomessa on todettu viimeisen kolmen päivän aikana 3412 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL ei raportoi yksittäisten päivien lukuja viikonloppuisin, joten maanantaisin luvussa on mukana useamman päivän tartunnat.

Koronataudin vuoksi sairaalahoidossa on koko maassa 277 ihmistä, joista 51 on tehohoidossa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu perjantain jälkeen 23.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu 696. Eniten tartuntoja oli Oulussa, jossa todettiin 391 uutta tartuntaa.

Limingassa uusia tartuntoja on ollut kolmen päivän aikana 53, Kempeleessä 46, Raahessa 37, Tyrnävällä 24, Nivalassa 18, Ylivieskassa 15, Muhoksella 14, Sievissä 14, Lumijoella 12 Kuusamossa 11 ja Siikajoella 10.

Alle kymmenen tartunnan kuntia ovat: Haapavesi +9, Pudasjärvi +7, Haapajärvi +5, Taivalkoski +5, Vaala +5, Kärsämäki +4, Oulainen +4, Ii +3, Pyhäjoki +3, Hailuoto +2, Siikalatva +2 ja Kalajoki +1. Yhdelle tartunnalle ei ole annettu kuntatietoa.

Kainuun sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on ollut 14, Länsi-Pohjassa 16 ja Lapissa 37.