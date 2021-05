Suomessa on todettu tänään 227 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on raportoitu seitsemän. Tartunnoista neljä on Oulussa, kaksi Iissä ja yksi Nivalassa.

Kainuun sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on todettu yksi Sotkamossa ja kolmen tartunnan kuntatietoa ei ole merkitty. Kainuun sote on tiedottanut ainakin Hyrynsalmella päivähoidossa levinneistä tartunnoista. Kainuun osalta Kuhmon tartuntamäärää on THL:n tilastossa korjattu takautuvasti kahdella alaspäin.

Länsi-Pohjan tai Lapin sairaanhoitopiireissä ei ole todettu uusia tartuntoja.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niissä voi olla mukana tartuntoja useilta päiviltä.