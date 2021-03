Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 517 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu uusia koronavirustartuntoja kahdeksan kappaletta. Tartunnoista kuusi on kirjattu Ouluun. Kaupungissa on todettu yhteensä 1 959 koronatartuntaa.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on koko epidemian aikana kirjattu yhteensä 2 655 kappaletta.

Siikajoella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa ja Kuusamossa yksi. Raahesta taas on THL:n mukaan vähennetty yksi koronavirustartunta.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia koronavirustartuntoja todettiin kahdeksan kappaletta. Neljä tartunnoista on todettu Kittilässä ja neljä Rovaniemellä. Kaikkiaan Lapissa on todettu yhteensä 570 koronatapausta.

Lisäksi Kainuussa todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Sekä Kajaanissa että Kuhmossa todettiin molemmissa yksi uusi koronatapaus. Kainuussa on todettu yhteensä 246 koronavirustapausta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntatilanne säilyi ennallaan. Alueella on kirjattu yhteensä 504 koronatartuntaa.