Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 210 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Maakunnan uusista koronavirustartunnoista 114 on todettu Oulussa. Limingassa uusia tapauksia on todettu 37.

Tyrnävällä uusia tartuntoja on todettu yhdeksän. Siikalatvalla uusia tapauksia on kirjattu seitsemän ja Iissä sekä Kuusamossa kuusi. Kempeleeseen ja Ylivieskaan on kirjattu neljä uutta koronatartuntaa. Alavieskassa, Kalajoella ja Pyhännällä on kaikissa todettu kolme uutta koronatartuntaa. Haapavedellä, Raahessa, Sievissä, Taivalkoskella ja Vaalassa on kaikissa todettu kaksi uutta tartuntaa. Lisäksi Haapajärvellä, Lumijoella, Muhoksella ja Pudasjärvellä on kaikissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkona aamupäivällä päivitettyjen tietojen perusteella 14 koronapotilasta.

Muualla Pohjois-Suomessa uusia koronatartuntoja on todettu selvästi vähemmän. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä uusia tapauksia on molemmissa 13. Kainuussa uusia koronatartuntoja on kolme.

Koko maassa uusia koronatartuntoja on todettu 1 344. Sairaalahoidossa koko maassa on viimeisimmän tiedon mukaan 306 koronapotilasta. Heistä 42 on tehohoidossa.