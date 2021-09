Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi maanantaina 408 uudesta koronatapauksesta koko maassa.

Sairaanhoidossa koronapotilaita on Suomessa 101. Heistä 20 on tehohoidossa. Sairaanhoidossa olevien lukumäärä on säilynyt viime viikkojen ajan samankaltaisena.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 21 uutta koronatartuntaa, joista 15 on Oulussa. Uusia tapauksia on Nivalassa kolme, Kempeleessä yksi, Limingassa yksi ja Oulaisissa yksi.

Länsi-Pohjassa raportoitiin kahdesta uudesta tartunnasta. Kemissä on yksi tartunta samoin kuin Keminmaassa.

Lapissa ja Kainuussa ei todettu uusia tartuntoja.