Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että torstaina on todettu 486 uutta koronatartuntaa Suomessa. Sairaalahoidossa koko maassa on 98 koronapotilasta. Heistä 22 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 20 uutta koronatartuntaa, joista kahdeksan on Oulussa. Lisäksi tartuntoja on kuusi Kempeleessä ja Nivalassa kaksi. Limingassa tartuntoja on yksi, muita yhden tartunnan kuntia ovat Oulainen, Kuusamo ja Pudasjärvi.

Kainuussa on neljä uutta koronatartuntaa, ne ovat kaikki Kajaanissa.

Lappiin kirjattiin kaksi uutta tartuntaa, jotka molemmat ovat Rovaniemellä.

Länsi-Pohjassa todettiin yksi tartunta Kemissä.

OYSin erityisvastuualueella on kahdeksan koronapotilasta sairaalahoidossa. Kuusi heistä on erikoissairaanhoidon osastoilla ja kaksi teho-osastoilla.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yhtymä.