Uusia koronatartuntoja on koko maassa todettu 1 296. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 132 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista 75 on todettu Oulussa. Raahessa uusia tartuntoja on todettu 11, Kempeleessä kahdeksan ja Pudasjärvellä seitsemän. Kuusamossa ja Tyrnävällä on molemmissa todettu kuusi uutta koronatapausta. Limingassa uusia tartuntoja on viisi ja Siikajoella neljä.

Iissä ja Vaalassa uusia tartuntoja on todettu kolme. Haapavedellä, Lumijoella, Oulaisissa ja Taivalkoskella on kaikissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Lapissa uusia tartuntoja on todettu 64. Kainuuseen uusia tartuntoja on kirjattu 18. Länsi-Pohjassa uusia tapauksia on kuusi.

Kaikkiaan koko maassa uusia korontapauksia on todettu 1 296.

Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 309 koronapotilasta. Heistä 60 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on 23.