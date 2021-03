Kuva: Toni Länkinen

Suomessa on todettu 465 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista koronatartunnoista neljä on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Uusia koronatartuntoja todettiin Oulussa ja Kuusamossa. Koko maakunnassa on todettu nyt yhteensä 2 647 koronatartuntaa.

Oulussa uusia koronavirustartuntoja todettiin THL:n mukaan kolme kappaletta. Kaikkiaan koko kaupungissa on todettu epidemian aikana 1 953 koronatartuntaa.

Kuusamossa todettiin yksi uusi koronatapaus. Kuusamossa on kaikkiaan todettu yhteensä 36 koronatapausta.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatapauksia todettiin kaksi. Sekä Kemissä että Torniossa todettiin molemmissa yksi uusi koronatartunta. Kaikkiaan Länsi-Pohjan alueella on todettu 504 koronatartuntaa.

Lapissa ja Kainuussa tartuntatilanne pysyi THL:n mukaan ennallaan. Lapissa koronatapauksia on todettu yhteensä 562 kappaletta ja Kainuussa 244.

Pohjois-Suomessa pienin ilmaantuvuusluku viimeisen 14 vuorokauden ajalta on Kainuussa. Alueella on todettu 8,4 koronavirustartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tartuntoja on 52,7 100 000:aa asukasta kohden. Länsi-Pohjan ilmaantuvuusluku on 20,1 ja Lapin 35.

Koko maassa koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä viimeisen kahden viikon osalta 163,4 koronatartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Pahin koronavirustilanne on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on 337,6. Seuraavaksi korkein ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla, jossa koronatartuntojen ilmaantuvuus on 278,5 100 000:aa asukasta kohti. Myös Varsinais-Suomessa koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä korkea: 229,7 100 000 asukasta kohden.

Juttua muokattu kello 12.02: Tarkennettu tuoreet ilmaantuvuusluvut.