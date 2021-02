Suomessa on todettu 358 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalle uusia tartuntoja on kirjattu kymmenen, joista viisi on Oulussa, neljä Kalajoella ja yksi Ylivieskassa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on kolme uutta tartuntaa. Kaksi tartunnoista on Torniossa ja yksi Keminmaassa.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on raportoitu kuusi. Niistä kolme on Kolarissa, yksi on Kittilässä ja yksi Rovaniemellä.

Kainuussa on todettu yksi uusi tartunta Kajaanissa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on ollut epidemian alusta alkaen 2221, Länsi-Pohjassa 471, Lapissa 450 ja Kainuussa 224.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin. Luvuissa on mukana tartuntoja useilta päiviltä.