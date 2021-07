Suomessa on todettu 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 42 ihmistä, joista kahdeksan on tehohoidossa.

Pohjois-Suomessa tartuntoja on todettu eniten Rovaniemellä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta tartuntaa, joista toinen on raportoitu Oulussa ja toinen Raahessa.

Kainuussa on todettu myös kaksi uutta koronavirustartuntaa, joista toinen Kajaanissa ja toinen Kuhmossa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on kirjattu seitsemän uutta tartuntaa, joista suurin osa, kuusi kappaletta on raportoitu Rovaniemellä. Yksittäinen tartunta on todettu myös Sodankylässä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi tartuntaa Torniossa.