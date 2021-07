Suomessa on todettu 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 42 ihmistä, joista kahdeksan on tehohoidossa.

Pohjois-Suomessa tartuntoja on todettu eniten Rovaniemellä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta tartuntaa, joista toinen on raportoitu Oulussa ja toinen Raahessa.

Kainuussa on todettu myös kaksi uutta koronavirustartuntaa, joista toinen Kajaanissa ja toinen Kuhmossa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on kirjattu seitsemän uutta tartuntaa, joista suurin osa, kuusi kappaletta on raportoitu Rovaniemellä. Yksittäinen tartunta on todettu myös Sodankylässä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi tartuntaa Torniossa.

Kuntosalilla altistus Oulussa

Koronavirukselle on voinut altistua Oulussa Kunto1 –kuntosalilla Kansankadulla tiistaina 6. heinäkuuta kello 14.40–15.50.

Tuolloin kuntosalilla olleiden tulee tarkkailla vointiaan ja hakeutua tarvittaessa herkästi testiin.

Hyvin lievilläkin oireilla on tärkeää käydä testissä, sillä esimerkiksi rokotetuilla henkilöillä koronaviruksen oireet voivat olla lieviä.

Juttuun lisätty kello 15.35 tieto korona-altistuksesta kuntosalilla Oulussa.