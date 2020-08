Suomessa on todettu yhteensä 28 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on nyt yhteensä 8077 kappaletta.

Uusista tartunnoista kolme on todettu Pohjois-Pohjanmaalla ja kuusi Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaan uusista tartunnoista yksi on kirjattu Raaheen.

THL:n lukujen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on yhteensä 164 koronavirustartuntaa ja Kainuussa 73. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tilanne on ennallaan 152 tartunnassa kuin myös Lapissa, jossa tartuntoja on kirjattu 87 kappaletta.

Kainuun sote on kertonut maakunnassa todetuista useista koronavirustartunnoista viikonlopun aikana, mutta THL:n tiedoissa tartunnat näkyvät viiveellä.

Sunnuntaina Kainuun sote kertoi, että perjantaina Kuhmossa todettuun laajaan altistumiseen liittyen on todettu yhteensä 14 koronavirustartuntaa. Näistä tartunnoista 13 on Kuhmossa ja yksi Kajaanissa.

Altistuneita koko ketjussa on Kainuun soten mukaan yhteensä 130 henkilöä. Altistumisia on myös muissa Kainuun kunnissa kuin Kajaanissa ja Kuhmossa.

Lisäksi Kainuun sote kertoo, että Kajaanissa ravintola Hospossa on perjantai-iltana viettänyt aikaa seurue, joista yksi on sairastanut koronaa. Seurue oli ravintolassa kello 20.30-21.30 välisenä aikana. Ravintolassa samaan aikaan olleita kehotetaankin tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin oireiden ilmetessä.

Kainuun sote kehottaakin koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa tekemisissä olleita tarkkailemaan vointiaan ja noudattamaan erityistä varovaisuutta kodin ulkopuolella liikkuessaan.

– Erityinen varovaisuus on tärkeää koko Kainuussa seuraavan viikon aikana, Kainuun soten tiedotteessa painotetaan.

Kainuuseen annettiin jo perjantaina maskisuositus koko maakunnan alueelle. Lisäksi on suositeltu, että lähikontakteja ikäihmisten kanssa vältettäisiin koko maakunnan alueella seuraavan viikon aikana.

Ei tiedotusvelvoitetta

Koronan massa- tai joukkoaltistuminen syntyy, kun löytyy useita tartuntoja tai jos tartunnan saanut henkilö on liikkunut paikoissa, joissa monia muita on altistunut.

Näistä ei ole velvoitetta tiedottaa, mutta se on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan hyvä tehdä ihmisten oman tarkkailun herättämiseksi ja varoittamiseksi.

– Todennäköisestä vaarasta on ilmoitettava altistuneille. Tilanteissa, joissa altistuneiden määrä on suuri ja heitä ei pystytä jäljittämään, on syytä käyttää yleistä tiedottamista, hän jatkaa.

STM:nkansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan joukkoaltistumisesta ei ole velvoitetta tiedottaa. Kuva: Mauri Ratilainen

– Kaikissa tilanteissa on toimittava siten, että tartunnan saaneen henkilöllisyys suojataan, Varhila painottaa.

Joukkoaltistumiset ovat Suomessa lisääntyneet heinäkuun puolivälin jälkeen. Niitä on syntynyt muun muassa yksityishenkilöiden järjestämissä juhlissa.

Kuhmossa perutaan tapahtumia ja siirrytään viikoksi etäopetukseen

Kuhmon kaupunki ilmoitti sunnuntaina aloittavansa koronatartuntojen ja -altistumisten vuoksi rajoitustoimenpiteitä, jotka koskevat pääsääntöisesti tulevaa viikkoa 6. syyskuuta saakka. Kaupungin mukaan rajoitustoimenpiteistä tehdään viranhaltijapäätökset sunnuntain aikana.

Kaikki Kuhmon lukion opiskelijat siirretään etäopetukseen lähes kuukaudeksi ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Kaupungin mukaan etäopetus jatkuu 29. syyskuuta saakka. Etäopetusta suositellaan myös niille muualla opiskeleville kuhmolaislähtöisille opiskelijoille, jotka ovat vierailleet kaupungissa viikon aikana.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo Twitterissä, että tilanteesta pidetään infotilaisuuksia kuhmolaisille sunnuntain aikana.

Pidämme tiedotustilaisuuksia pitkin iltapäivää mm. opetushenkilökunnalle klo 16.00, oppilaiden vanhemmille kello 17.00 sekä kuntalaisille. Kuntalaisten infotilaisuus on avoin. Sen ajankohdasta informoimme myöhemmin. — Tytti Määttä (@tyttimaatta) August 30, 2020

Kuhmon kaupungin työntekijät siirtyvät myös seuraavan kuukauden ajaksi etätöihin. Kaupunki kertoo etätyön kestävän syyskuun loppuun.

Perusopetuksessa oppilaat jatkavat Kuhmon kaupungin mukaan normaalisti lähiopetuksessa, mutta koulut suljetaan viikoksi kaikelta ulkopuoliselta toiminnalta. Syksyn TET-jakso aiotaan myös jättää toteuttamatta.

Lisäksi koulukuljetussa kuljettajien on pidettävä maskia ja koulukuljetuksen yli 15-vuotiaille matkustajille suositellaan maskia. Kaupungin mukaan maanantaiaamuna kuljettajat antavat kasvomaskeja yli 15-vuotiaille kyytiläisille ja kouluilla jaetaan kaksi kangasmaskia 15 vuotta täyttäneille.

Kuhmo sulkee kirjaston lukusalin, lasten sopen ja pelipaikan viikoksi. Lisäksi kirjastoauto ei liikennöi lainkaan 31. elokuuta-6. syyskuuta välisenä aikana.

Nuorisotila Yläkerta pysyy viikon ajan suljettuna ja nuorisotyötä tehdään etänä.

Kaikki Kuhmon musiikkiopiston ja Sotkamon kansalaisopiston ryhmämuotoinen opetus laitetaan viikon mittaiselle tauolle. Kaupungin mukaan etäopetus on kuitenkin mahdollista. Myös kaikki kaupungin järjestämä ryhmämuotoinen harrastustoiminta laitetaan tauolle viikoksi.

Kuhmon uimahalli, Rantapaviljonki sekä kaupungin liikuntapalveluiden kuntosalit suljetaan seuraavaksi viikoksi. Kaupungin mukaan myös jäähalliyhtiö on päättänyt pitää hallin suljettuna.

Tuupalan museo sekä Talvisotamuseo suljetaan niin ikään viikoksi.

Juttua muokattu kello 12.43: Korjattu Raahessa todettujen uusien tapausten määrä kahdesta yhteen.

Juttua muokattu kello 13.06: Lisätty kappale, jossa STM:n Kirsi Varhila kertoo joukkoaltistumisesta.

Juttua muokattu kello 13.25: Kuhmossa perusopetuksen oppilaat jatkavat normaalisti lähiopetuksessa. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että myös perusopetus olisi etänä.