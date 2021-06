Koronaviruksen leviäminen on Suomessa tällä hetkellä varsin maltillista. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronavirustartuntojen määrä Pohjois-Suomessa on edelleen vähäinen. Lauantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi kolmesta uudesta tartunnasta.

Kaksi pohjoisen tartunnoista oli Pohjois-Pohjanmaalla, molemmat Haapajärvellä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä puolestaan todettiin yksi tautitapaus Keminmaassa.

Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiireissä uusia tautitapauksia ei ollut.

Pohjois-Pohjanmaan naapurimaakunta Keski-Pohjanmaalla oli taannoin suuri tartuntaryväs ja maakunta oli ilmaantuvuusluvun perusteella pahinta epidemia-aluetta. Nyt Keski-Pohjanmaankin tartuntamäärät ovat viime aikoina olleet maltillisia ja ilmaantuvuusluku on laskenut selvästi.

Korkein ilmantuuvusluku (80,1) on tällä hetkellä Kanta-Hämeessä. Ilmaantuvuusluku kuvaa tartuntojen määrää kahden viikon ajanjaksolla 100 000:ta asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 14,3. Maan pienin ilmaantuvuusluku on Lapissa: 1,7.

Koko maassa uusia tautitapauksia raportoitiin lauantaina 120.

THL:n koronakartan mukaan tartuntoja on havaittu viimeisen kahden viikon jaksolla Suomessa 1 840, kun edellisellä kahden viikon ajanjaksolla niitä todettiin 2 857. Tautitilanne siis näyttää jatkavan kehitystään hyvään suuntaan.

Kaikkiaan epidemian aikana Suomessa on todettu hieman yli 93 000 koronavirustartuntaa.