Pohjois-Pohjanmaalla kahden koronarokotteen rokotuskattavuus yli 12-vuotiailla on nyt 62,7 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vähintään yhden rokotteen on saanut 81,3 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Koko maassa rokotekattavuus on toisen annoksen osalta 66,3 prosenttia ja yhden annoksen osalta 83,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

THL:n tilastojen mukaan Suomessa on todettu 391 uutta koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on kirjattu 23. Niistä 17 on Oulussa, kaksi Ylivieskassa ja yksittäiset tartunnat on raportoitu Kuusamossa, Limingassa, Pyhäjärvellä ja Sievissä.

Kainuussa on todettu kaksi uutta tartuntaa, joista toinen on Kajaanissa ja toinen Sotkamossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on raportoitu viisi tartuntaa Rovaniemellä. Länsi-Pohjassa on puolestaan neljä uutta tartuntaa, joista kaksi on Simossa, yksi Keminmaassa ja yksi Torniossa.

Luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta päiviltä.





