Suomessa on todettu 222 uutta koronavirustartuntaa, tilastoi THL. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tartuntoja.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on todettu Kainuussa, jossa Kajaanissa kirjattiin viisi uutta tartuntaa. Kainuussa on todettu tähän mennessä yhteensä 373 tautitapausta. Viimeisen 14 vuorokauden aikana maakunnassa on todettu 33 uutta tartuntaa.

Muissa Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireissä tartuntamäärät eivät ole kasvaneet. Lapin sairaanhoitopiirin tartuntamäärä pysyi ennallaan, mutta yksi tartunta tilastoitiin Rovaniemelle ilmoittamattoman kunnan sijaan.

Suurin osa uusista tartunnoista Suomessa todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa kirjattiin tänään 89 tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tähän mennessä yhteensä 3 242 tautitapausta.