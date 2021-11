Suomessa on todettu 916 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on todettu 97 tapausta.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista eniten on todettu Oulussa, jossa uusia tapauksia on 74.

Kempeleessä on todettu kahdeksan tartuntaa, Limingassa neljä, Tyrnävällä kolme ja Kuusamossa ja Vaalassa kaksi tartuntaa kummassakin. Nivalassa, Oulaisissa, Taivalkoskella ja Haapavedellä on todettu kussakin yksi tartunta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on 25 potilasta sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi. Teho-osastolla hoidettavien potilaiden määrä on kasvanut kahdella potilaalla. Nyt OYSissa teho-osastolla on hoidettavana kymmenen koronapotilasta.