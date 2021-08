Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 738 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalle uusia koronatapauksia on kirjattu peräti 79. Tartunnoista 41 on kirjattu Taivalkoskelle. Kyse on jo aiemmin Kuhmoon kirjatuista ulkomaalaisten marjanpoimijoiden koronatartunnoista. Tartunnat merkattiin aluksi testauspaikan mukaan Kuhmoon, mutta nyt tartunnat on kirjattu Taivalkoskelle, jossa poimijat asuvat.

Oulussa uusia koronatapauksia on todettu 28. Lisäksi Kalajoelle, Kuusamoon ja Liminkaan on kaikkiin kirjattu kaksi uutta koronatartuntaa. Iissä, Kempeleessä, Nivalassa, Tyrnävällä ja Ylivieskassa on kaikissa todettu yksi uusi koronatapaus. Raahen osalta taas on vähennetty yksi koronatartunta.

Kainuun osalta päivän tartuntaluku kääntyi miinukselle, sillä sairaanhoitopiirin kokonaisluvusta on vähennetty 28 koronatartuntaa. Syynä on Kuhmon 36 tartunnan poistaminen ja alueella todetut kahdeksan uutta tartuntaa. Uusista koronatapauksista seitsemän kirjattiin Kajaaniin ja yksi Suomussalmelle.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja on todettu kahdeksan. Torniossa on todettu viisi uutta koronatapausta ja Kemissä, Keminmaassa ja Tervolassa on kirjattu kaikissa yksi uusi koronatartunta.

Lapissa uusia tapauksia on yhteensä 13. Tartunnoista 12 on todettu Rovaniemellä ja yksi Inarissa.

THL:n tietojen mukaan sairaaloissa on tällä hetkellä yhteensä sata koronapotilasta. Heistä 18 on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on yhteensä kahdeksan koronapotilasta. Heistä kolme on tehohoidossa. OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin, Länsi-Pohjan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.