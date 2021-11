Kuva: Vesa Joensuu/Arkisto

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 77 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista 40 on kirjattu Ouluun. Oulun jälkeen eniten tartuntoja (12) kirjattiin Raaheen. Kalajoelle ja Muhokselle tilastoitiin viisi tartuntaa kumpaankin. Sievin tartuntamäärä kasvoi kolmella tapauksella. Kempeleeseen, Kuusamoon, Siikajoelle ja Ylivieskaan raportoitiin kuhunkin kaksi uutta tartuntaa. Haapaveden, Limingan, Lumijoen ja Pyhännän tartuntamäärät kasvoivat yhdellä tapauksella.

Koko maassa uusia tartuntoja todettiin 788 kappaletta.

Koko maassa on perusterveydenhuollossa 104 potilasta. Määrä pieneni keskiviikosta kuudella. Erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita on 108, mikä on 11 vähemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 29 potilasta. Määrä on pienentynyt keskiviikosta neljällä.

Suomessa raportoitiin perjantaina neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Oulun tartuntamäärät kasvussa

Oulun kaupungin koronatartuntamäärät jatkavat nousuaan. Viime viikolla Oulussa todettiin yhteensä 226 tartuntaa. Tällä viikolla tartuntoja on torstaihin mennessä todettu 179 kappaletta.

Kaupunki korostaa, että jokainen voi edelleen tehdä osansa, ettei Ouluun tarvitsisi asettaa uusia rajoituksia.

Tartuntalukujen noususta huolimatta sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut. Myös rokotekattavuus nousee ylöspäin.

Kaupunki muistuttaa, että koronatartuntaan viittaavissa oireissa on sairastettava kotona, jotta tartunnat eivät leviäisi.

Päivitetty klo 12.08: Korjattu sairaanhoidossa olevien lukumäärän edelliseksi päivityspäiväksi keskiviikko. Klo 12.26: Lisätty kuolemantapaukset. Klo 12.28 korjattu sairaalahoidossa olevien lukumäärät.