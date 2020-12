Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan Suomessa on todettu 413 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on epidemian alusta lähtien raportoitu yhteensä 27 631.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on kirjattu 47. Tartunnoista on Oulussa 38, Ylivieskassa kolme, Iissä yksi, Kuusamossa yksi, Nivalassa yksi ja Tyrnävällä yksi. THL:n koronakartassa näkyy vain niiden kuntien tartuntamäärät, joissa on todettu yli viisi tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen kokonaismäärä on nyt 1169 ja Oulun kaupungissa 890.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on raportoitu neljä uutta tartuntaa ja Lapissa yksi. Länsi-Pohjan tartunnoista kolme on Torniossa ja yksi Kemissä. Lapin tartunta on todettu Rovaniemellä.

Kainuussa ei ole uusia tartuntoja.

THL:n koronakarttaan tilastoituu tartuntoja useilta päiviltä.