Suomessa on todettu 550 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä on kaikkiaan 998, mikä on 31 enemmän kuin maanantaina. Ouluun uusia tartuntoja on kirjattu 21.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on raportoitu kuusi. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 292.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin THL on kirjannut kolme uutta tartuntaa. Epidemian aikana tartuntoja on ollut 307.

Kainuussa on todettu yksi uusi tartunta ja sairaanhoitopiirin tartuntojen kokonaismäärä on nyt 143.

THL:n tilastoihin kirjataan tartuntoja useilta eri päiviltä.