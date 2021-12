Suomessa on todettu 1570 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartuntaluku on suurin päiväkohtainen luku Suomessa koko epidemian ajalta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on tilastoitu yhteensä 242 tapausta.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista Oulussa on todettu 145 tartuntaa, Limingassa 16 tartuntaa, Tyrnävällä 14 tartuntaa, Raahessa 14 tartuntaa sekä Kempeleessä 13 tartuntaa.

Siikajoella on todettu seitsemän uutta tartuntaa, Vaalassa kuusi tartuntaa ja Muhoksella, Kuusamossa sekä Nivalassa neljä tartuntaa. Pudasjärvellä, Sievissä ja Iissä on todettu kolme tartuntaa per kunta.

Taivalkoskella on todettu kaksi tartuntaa ja Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella sekä Oulaisissa yksi tartunta kussakin.

Kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Oulusta Kuopioon

Koronaviruksen vuoksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa olevien potilaiden kokonaismäärä on laskenut, mutta tehohoidossa olevien potilaiden määrä kasvanut yhdellä.

Tehohoidon suuren kuormituksen vuoksi tehohoitopotilaita joudutaan siirtämään OYSista Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan kyseessä on kansallisen koordinaatiosuunnitelman mukainen toimi, jolla tasoitetaan alueellista potilastilannetta.

Tehohoidossa koronaviruksen vuoksi on OYSissa nyt 11 potilasta. Kaiken kaikkiaan OYSissa on hoidossa 22 koronapotilasta, kun tiistaina 30. marraskuuta potilaita oli 25.