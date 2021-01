Suomessa on todettu 217 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu 22, joista 17 on Oulussa. Kempeleessä on kaksi uutta tartuntaa, Oulaisissa yksi, Pudasjärvellä yksi ja Tyrnävällä yksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tartuntojen kokonaismäärä on nyt 1873 ja Oulussa 1429.

Kainuussa on todettu neljä uutta tartuntaa. Ne kaikki on kirjattu Kajaaniin.

Lapin sairaanhoitopiirissä on kaksi uutta tartuntaa, joista yksi on Rovaniemellä ja yksi Kolarissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole uusia tartuntoja.

Kaikkiaan epidemian aikana Suomessa on todettu 40 722 koronavirustartuntaa.

THL:n tilastot pohjautuvat tartuntatautirekisteriin. Luvuissa on mukana tartuntoja useilta päiviltä.

Pohjois-Pohjanmaalla annettu noin 5000 rokotetta

THL:n mukaan Suomessa koronarokotteen saaneita on tällä hetkellä melkein 56 000.

Eniten rokotteen saaneita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa luku on yli 15 000. Seuraavaksi eniten rokotteita on annettu Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Näiden kolmen sairaanhoitopiirin alueilla rokotteita on annettu jokaisessa noin 5 000.

Ikäryhmissä eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita. Toiseksi eniten rokotteita on annettu 40–49-vuotiaille ja kolmanneksi eniten 30–39-vuotiaille.

Ihminen kirjautuu THL:n rokotetilastoon silloin, kun hän on saanut ensimmäisen rokotteen. Toisen rokoteannoksen saamista ei erikseen kirjata.





Lisätty tiedot rokotettujen määristä kello 12.36.