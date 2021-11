Koronatestattavien määrä on kasvanut Oulussa huomattavasti viime viikkojen aikana, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut muistuttaa, että pelkkään näytteenottoon kannattaa varata aika ensisijaisesti Pihlajalinnan testauspisteelle Rehapolikseen tai Limingantullin näytteenottopisteelle Alasintielle.

Kaupungin akuuttivastaanotoille hakeutuu tällä hetkellä runsaasti koronatestiin tulijoita, mikä kuormittaa vastaanottojen toimintaa.

Oulun kaupungin näytteenottopisteillä ei pääsääntöisesti testata henkilöitä, jotka tarvitsevat todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta koronapassia varten. Koronatesti pitää tällöin hankkia muualta omakustanteisesti, tiedotteessa todetaan.

Oulun kaupungin näytteenottopisteillä testataan kuitenkin 16–17-vuotiaita sekä henkilöitä, jotka eivät voi ottaa rokotuksia lääketieteellisistä syistä.

Koronatestiä suositellaan edelleen rokottamattomille ja kertaalleen rokotetuille lievissäkin flunssa-, vatsa- ja yleisoireissa.

Maakunnassa 210 uutta koronatartuntaa

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 210 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Maakunnan uusista koronavirustartunnoista 114 on todettu Oulussa. Limingassa uusia tapauksia on todettu 37.

Tyrnävällä uusia tartuntoja on todettu yhdeksän. Siikalatvalla uusia tapauksia on kirjattu seitsemän ja Iissä sekä Kuusamossa kuusi. Kempeleeseen ja Ylivieskaan on kirjattu neljä uutta koronatartuntaa. Alavieskassa, Kalajoella ja Pyhännällä on kaikissa todettu kolme uutta koronatartuntaa. Haapavedellä, Raahessa, Sievissä, Taivalkoskella ja Vaalassa on kaikissa todettu kaksi uutta tartuntaa. Lisäksi Haapajärvellä, Lumijoella, Muhoksella ja Pudasjärvellä on kaikissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkona aamupäivällä päivitettyjen tietojen perusteella 14 koronapotilasta.

Muualla Pohjois-Suomessa uusia koronatartuntoja on todettu selvästi vähemmän. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä uusia tapauksia on molemmissa 13. Kainuussa uusia koronatartuntoja on kolme.

Koko maassa uusia koronatartuntoja on todettu 1 344. Sairaalahoidossa koko maassa on viimeisimmän tiedon mukaan 306 koronapotilasta. Heistä 42 on tehohoidossa.