Suomessa on raportoitu 363 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalle uusia tartuntoja on kirjattu 17. Niistä yhdeksän on Oulussa. Muhoksella on todettu kaksi uutta tartuntaa, samoin Pudasjärvellä. Yksittäiset tartunnat on lisäksi raportoitu Raahessa, Oulaisissa, Kalajoella ja Sievissä.

Lapin sairaanhoitopiirissä on kuusi uutta tartuntaa, joista neljä on Rovaniemellä ja yksi Kolarissa. Tilastossa eivät näy kunnat, joissa on ollut epidemian aikana alle viisi tartuntaa.

Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä ei THL:n tilaston mukaan uusia tartuntoja.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on epidemian aikana todettu 2 075 tartuntaa, Lapissa 416, Länsi-Pohjassa 425 ja Kainuussa 204.

THL:n tilastot perustuvat tartuntatautirekisteriin. Luvuissa on mukana tartuntoja useilta eri päiviltä.