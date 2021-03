Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu yhteensä 797 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eniten uusia koronatartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa uusia koronatapauksia on 465 kappaletta. Näistä 218 on Helsingissä.

Toiseksi eniten uusia koronavirustartuntoja on kirjattu Varsinais-Suomeen, jossa uusia tartuntoja on todettu 114.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä 16 kappaletta. Tartunnoista suurin osa eli 11 kappaletta on kirjattu Ouluun. Oulussa on koko epidemian aikana todettu 1 839 koronatartuntaa.

Lisäksi Ylivieskassa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Yksittäisiä koronatapauksia on kirjattu Kempeleeseen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle. Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella on nyt todettu yhteensä 2 483 koronavirustartuntaa.

Lapissa uusia koronatapauksia on todettu kaksi kappaletta. Sekä Rovaniemelle että Kittilään on molempiin kirjattu yksi uusi koronatapaus. Lapin sairaanhoitopiirissä koronatartuntoja on nyt todettu yhteensä 528 kappaletta.

Kainuussa uusia koronatapauksia on todettu yksi kappale. Uusi tartunta on kirjattu Sotkamoon. Kaikkiaan alueella on todettu yhteensä 236 koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole todettu uusia koronatartuntoja. Alueella on epidemian aikana todettu yhteensä 492 koronavirustapausta.

Juttua muokattu kello 12.09: Lisätty sairaanhoitopiirien tartuntojen kokonaismäärät epidemian ajalta.