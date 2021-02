Suomessa on todettu 407 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalle uusia tartuntoja on kirjattu 15, joista kahdeksan on Oulussa ja kaksi Ylivieskassa. Lisäksi yksittäiset tartunnat on raportoitu Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella, Raahessa ja Kalajoella.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on raportoitu kolme, joista kaksi on Torniossa ja yksi Simossa.

Myös Lapin sairaanhoitopiirissä on kolme uutta tartuntaa, joista kaksi on Rovaniemellä. Kainuussa on todettu yksi uusi tartunta Kajaanissa.

Epidemian alusta alkaen Pohjois-Pohjanmaalla on ollut tartuntoja 2263, Länsi-Pohjassa 471, Lapissa 453 ja Kainuussa 225.

THL:n tilasto perustuu tartuntatautirekisteriin. Päivittäin kerrottavissa luvuissa on mukana on tartuntoja useilta eri päiviltä.