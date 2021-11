Koko maassa todettiin 1 191 uutta koronavirustartuntaa. Kuva: Vesa Joensuu/Arkisto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 145 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista 65 kirjattiin Ouluun. Oulun jälkeen suurimmat tartuntaluvut tilastoitiin Liminkaan (25), Kempeleeseen (13) ja Raaheen (11).

Siikalatvalla todettiin seitsemän ja Siikajoella viisi tartuntaa. Iissä, Kuusamossa ja Ylivieskassa todettiin neljä uutta tapausta kussakin. Muhoksen tartuntamäärä kasvoi kolmella tapauksella.

Oulaisissa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä ja Tyrnävällä todettiin yksi uusi tartunta kussakin.

Koko maassa puolestaan todettiin 1 191 uutta tartuntaa.

Suomessa on sairaalassa tällä hetkellä 277 koronapotilasta, joista 41 on tehohoidossa. Määrä on laskenut keskiviikosta 19 potilaalla.

Uusien koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä puolestaan kasvoi kolmella.

Päivitetty klo 12.05: Lisätty sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä. Klo 12.07: Lisätty uudet kuolemantapaukset.