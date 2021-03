Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu yhteensä 758 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eniten uusia koronatartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa uusia koronatapauksia on 517 kappaletta. Näistä on 244 Helsingissä.

Toiseksi eniten uusia koronavirustartuntoja on kirjattu Varsinais-Suomeen, jossa uusia tartuntoja on todettu 87.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä 14 kappaletta. Tartunnoista suurin osa eli 10 kappaletta on kirjattu Ouluun. Lisäksi yksittäiset tartunnat on todettu Kempeleessä, Limingassa, Pyhäjoella ja Ylivieskassa.

Lapissa uusia koronatapauksia on todettu viisi kappaletta. Näistä kolme on Pelkosenniemellä, joten Pelkosenniemi näkyy nyt uutena kuntana THL:n koronakartassa. Lisäksi yksi tartunta on todettu Rovaniemellä. Lapin sairaanhoitopiirin tilastoista on vähennetty kolme tartuntaa.

Kainuussa uusia koronatapauksia ei ole todettu. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi koronatartunta Torniossa.

Koronavirukseen liittyen on kirjattu viisi uutta kuolemantapausta eilisen jälkeen. Kaikkiaan koronaan liittyviä kuolemia on nyt 764.

Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä on vähentynyt kahdella ja on nyt 113. Perusterveydenhuollon osastoilla olevien potilaiden määrä on laskenut kolmellatoista 93:een. Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä on noussut kahdella 39:ään.

