Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 469 uutta koronavirustartuntaa. Laboratoriokokein varmistettuja tartuntoja on epidemian alusta alkaen ollut 44 871.

Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 13 uutta tartuntaa, joista 11 on Oulussa. Yhdet tartunnat on Iissä ja Raahessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin THL on kirjannut seitsemän uutta tartuntaa. Niistä viisi on Torniossa, yksi Kemissä ja yksi Ylitorniolla.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi uutta tartuntaa, joista Kolarissa on kolme ja Rovaniemellä kolme.

Kainuussa on viisi uutta tartuntaa, joista kolme on Kajaanissa, yksi Kuhmossa ja yksi Puolangalla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on ollut kaikkiaan 2088, Länsi-Pohjassa 432, Lapissa 422 ja Kainuussa 209. Oulun kaupungin tartuntamäärä on nyt 1586.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin. Luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta päiviltä.