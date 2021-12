Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli tiistaiaamuna hoidettavana 25 koronapotilasta. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa on todettu 1 542 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu 122. Näistä 93 on todettu Oulussa.

Kempeleessä uusia tartuntoja on todettu seitsemän, Kuusamossa viisi, Tyrnävällä neljä ja Limingassa kolme. Iissä uusia tapauksia on todettu kaksi. Lisäksi Haapajärvellä, Haapavedellä, Lumijoella, Muhoksella, Nivalassa, Oulaisissa, Raahessa ja Siikalatvalla on kaikissa todettu yksi uusi koronatapaus.

Pohjois-Pohjanmaalla koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisen 14 vuorokauden ajalta 674,7 koronatartuntaa 100 000:aa asukasta kohden, mikä on maan korkein.

Kainuussa uusia koronatapauksia on todettu 23 ja Lapissa 12.

Sairaalahoidossa on koko maassa viimeisimpien tietojen mukaan 277 koronapotilasta, joista 51 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on hoidettavana 25.