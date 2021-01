Suomessa on havaittu kaikkiaan 147 uutta koronavirustapausta, kertoo THL.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tautitapauksia on yhteensä 11. Suurin osa uusista tartunnoista on todettu Oulussa. Kaupunkiin kirjattiin THL:n mukaan yhteensä yhdeksän uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan koko kaupungissa on todettu epidemian aikana 1185 koronatartuntaa.

Uusista tartunnoista yksi on kirjattu Kempeleeseen, jossa on todettu nyt yhteensä 68 koronatartuntaa. Myös Tyrnävällä on todettu yksi uusi koronatapaus.

Koko maakunnassa koronatartuntoja on epidemian aikana todettu kaikkiaan 1586 kappaletta.

Koko Suomessa on todettu viime keväästä lähtien kaikkiaan 36 919 koronavirustartuntaa.