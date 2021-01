Suomessa on havaittu kaikkiaan 147 uutta koronavirustapausta, kertoo THL.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tautitapauksia on yhteensä 11. Suurin osa uusista tartunnoista on todettu Oulussa. Kaupunkiin kirjattiin THL:n mukaan yhteensä yhdeksän uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan koko kaupungissa on todettu epidemian aikana 1185 koronatartuntaa.

Uusista tartunnoista yksi on kirjattu Kempeleeseen, jossa on todettu nyt yhteensä 68 koronatartuntaa. Myös Tyrnävällä on todettu yksi uusi koronatapaus.

Koko maakunnassa koronatartuntoja on epidemian aikana todettu kaikkiaan 1586 kappaletta.

Koko Suomessa on todettu viime keväästä lähtien kaikkiaan 36 919 koronavirustartuntaa.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on THL:n mukaan neljä. Kaikkiaan Suomessa on kirjattu 565 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Sairaalahoidossa on maanantaisten tietojen mukaan yhteensä 210 ihmistä. Heistä 31 on tehohoidossa.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella sairaalassa on yhteensä 17 ihmistä, joista yksi tehohoidossa. Kahdeksan on erityissairaanhoidossa vuodeosastolla ja kahdeksan perusterveydenhuollossa vuodeosastolla.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin, Länsi-Pohjan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Juttua muokattu kello 13.39: Lisätty tiedot koronaan liittyvistä kuolemantapauksista ja sairaalahoidossa olevista henkilöistä.