Arkistokuva Raahen sairaalan näytteenotosta. Paikkakunnalla on todettu neljä uutta tartuntaa, raportoi THL keskiviikkona. Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista viisi on todettu Oulussa ja neljä Raahessa. Yhden uuden tautitapauksen paikkakuntia ovat Ii ja Siikalatva.

Oulun kaupunki tiedotti aiemmin keskiviikkona, että Ritaharjun koulussa on tullut ilmi joukkoaltistuminen koronavirukselle. Altistuminen on tullut tietoon tiistaina 13. päivä kuluvaa huhtikuuta. Koulussa on asetettu karanteeniin kaikkiaan 27 ysiluokkalaista. Kaupungin mukaan luokat ovat 9E ja 9F. Lue lisää täältä.

Pohjois-Suomessa on muualla todettu vain kaksi uutta tartuntaa. Näistä toinen havaittiin Sodankylässä ja toinen Kajaanissa.

Koko maassa uusia tartuntoja raportoitiin keskiviikkona 400. Koko epidemian aikana tartuntoja on nyt todettu lähes 83 000.

Tautitilanne maassa on kohentunut viime viikkona. Viimeisen 14 vuorokauden aikana uusia tartuntoja on todettu 5 758, kun edeltäneellä kahden viikon ajanjaksolla niitä todettiin 8 871.

Paras tautitilanne on tällä hetkellä Pohjois-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä. Huonoin tilanne on Itä-Savon sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä.