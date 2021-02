Suomessa on todettu 444 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusista tartunnoista 241 on todettu Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatartuntoja on todettu 11 kappaletta. Näistä seitsemän on kirjattu Ouluun, jossa on nyt todettu yhteensä 1 690 koronatartuntaa.

Lisäksi Raahessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa ja Limingassa yksi uusi koronatapaus. Kaikkiaan koko maakunnassa on todettu epidemian aikana yhteensä 2 291 koronatartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia koronatartuntoja on todettu kuusi kappaletta. Neljä uusista tartunnoista on todettu Kolarissa ja kaksi Pellossa. Lapissa koronatartuntoja on todettu nyt yhteensä 479 kappaletta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia koronatapauksia todettiin kaksi. Molemmat uusista tartunnoista kirjattiin Kemiin. Länsi-Pohjan alueella koronatartuntoja on nyt kirjattu yhteensä 481.

Kainuussa todettiin yksi uusi tartunta Suomussalmella. Koko epidemian aikana maakunnassa on todettu 232 koronatartuntaa.