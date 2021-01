Pohjois-Pohjanmaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku nousi koko maan tasolle. Kuva: Vesa Joensuu

Suomeen on kirjattu sunnuntaina 198 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista yksitoista on rekisteröity Ouluun. Muualle Pohjois-Pohjanmaalle ei ole tullut uusia tartuntoja.

Koko koronapandemian aikana Suomessa on todettu nyt yhteensä 38 590 koronatartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on 1726, ja niistä 1305 on kirjattu Ouluun.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on nyt sekä koko maan että Pohjois-Pohjanmaan osalta 62,3. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on ollut epidemian aikana pääasiassa koko maan lukua alhaisempi. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa sitä, kuinka monta tautitapausta alueella on kirjattu 100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Viimeistä kahden viikon jaksoa edeltäneen kahden viikon aikana Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku oli 36,27. Koko maassa se oli 79,6. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on siis noussut voimakkaasti 14 vuorokauden aikana, kun taas koko maan ilmaantuvuusluku on laskenut.

Valtaosa maakunnan koronatartunnoista on kirjattu viime päivien aikana Ouluun. Oulun kaupunki kertoi lauantaina, että kaupungin ilmaantuvuusluku edellisen 14 vuorokauden ajalta on 99,3.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on sunnuntaina 106,3 edellisen 14 vuorokauden ajalta.

Muualla Pohjois-Suomessa vähän tartuntoja

Kainuussa ja Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronatatartuntojen määrään ei tullut sunnuntaina muutoksia. Kainuussa tartuntoja on nyt 172 ja Lapissa 378.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin kirjattiin yksi uusi tartunta Tornioon. Nyt sairaanhoitopiirin tartuntaluku on 383.

THL:n tilastoi kaikki koronaepidemian aikana tulleet laboratoriovarmennetut koronavirustartunnat. Luvut eivät ole päiväkohtaisia. Osa tartunnoista kirjautuu rekisteriin muutaman päivän viiveellä.

Juttua täydennetty ilmaantuvuuslukujen osalta kello 12.23.