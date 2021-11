Suomessa on torstaihin tultaessa 740 uutta koronavirustartuntaa, tilastoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.



Keskiviikon jälkeen on todettu kahdeksan uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta.



Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 109 uutta tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista 68 tapausta on todettu Oulussa. Kalajoella on todettu seitsemän tapausta, Ylivieskassa kuusi tapausta, Raahessa viisi tapausta ja Kempeleessä, Kuusamossa ja Siikajoella neljä tapausta kussakin.

Muhoksella on todettu kolme tapausta ja Lumijoella kaksi tapausta. Iissä, Limingassa, Pyhännällä, Sievissä, Siikalatvassa ja Tyrnävällä on todettu yksittäiset tapaukset.

Länsi-Pohjan alueella on todettu seitsemän tartuntaa, joista kolme Torniossa, kaksi Keminmaalla, yksi Kemissä ja yksi Tervolassa. Lapin sairaanhoitopiirissä on kirjattu yksi uusi tartunta Rovaniemellä.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi tapausta, joista neljä Kajaanissa ja kaksi Sotkamossa.

Tällä hetkellä tartuntojen raportointiviive on THL:n mukaan 2,2 päivää.

Kello 13.11 uutiseen on lisätty tieto koronakuolemista.