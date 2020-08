Jos lapsi taas käy koronatestissä ja tulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi vielä täysin kadonneet. Kuva: Jussi Leinonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetyt lapsiin ja koronavirukseen liittyvät ohjeet sallivat pientä joustoa lasten koronavirustestaukseen.

THL:n keskiviikkona 26.8. päivittämissä ohjeissa lapsen lievää oireilua ei enää tarvitse testata koronaviruksen varalta, jos tiedetään, että lapsi ei ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkustanut ulkomaille edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Tällaisessa tilanteessa lapsi ei kuitenkaan edelleenkään voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Oireita on seurattava kotona, mutta sen voi tehdä ilman testausta.

Sen sijaan lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on tiettävästi allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulkona, mutta oireilu loppuu sisätiloissa. Tällaisissa tapauksissa kouluun tai päiväkotiin meno on mahdollista, kunhan lapsen yleistila on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos oireet väistyvät seurannan aikana kokonaan, testiin ei tarvitse mennä. Kouluun ja varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse myöskään testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Yleisohjeena lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun huoltaja huomaa hänellä mitä tahansa infektio-oireita.

Jos lapsi taas käy testissä ja tulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos testitulosten saaminen viivästyy, kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 päivän aikana.

Samassa perheessä samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei tarvitse testata.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia perheeltä todistusta negatiivisesta testistä.

Testaukseen liittyviä käytäntöjä on mahdollista muuttaa alueellisesti. Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita testaamisesta.