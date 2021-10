Kaksi koronarokoteannosta saaneen henkilön ei tarvitse yleensä mennä koronavirustestiin, vaikka oireita ilmenisi, linjaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitetyssä testausohjeessa. Kokonaan rokottamattomien tai yhden annoksen saaneiden olisi kuitenkin hyvä hakeutua testiin, jos oireita ilmenee.

– Yleensä kaksi rokoteannosta saaneen ei tarvitse hakeutua koronatestiin tavanomaisien virusinfektion oireiden kuten päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi. Sen sijaan kouluun tai työpaikalle ei tulisi mennä lievästi sairastuessa. Jos oireet ovat vakavia, on aina oltava suoraan yhteydessä terveydenhuoltoon, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoo laitoksen tiedotteessa.

Ohjeen päivitys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön uuteen testausstrategiaan.

Kaksi rokotetta saaneelle testiin hakeutumista suositellaan oireiden ilmetessä muun muassa, jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut alle viikko tai henkilö on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

Testausta suositellaan myös, jos henkilö asuu ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksikössä, työskentelee sosiaali- terveysalalla hoito- tai hoivatyössä, kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta ei ole vielä saanut sitä.

THL suosittelee koronatestiin hakeutumista oireisen, jos henkilöllä ei ole kahden rokoteannoksen antamaa suojaa. Tähän ryhmään kuuluvat myös henkilöt, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin yli kuusi kuukautta sitten, eivätkä ole saaneet koronavirusrokotetta.

Monissa paikoissa kaksi koronarokotetta saaneita on jo ohjeistettu, ettei testiin tarvitse mennä, jos oireet ovat lieviä ja toisen rokotteen saamisesta on kulunut yli viikko. Esimerkiksi Oulun kaupunki linjasi jo syyskuun alussa, että kaksi rokoteannosta saaneiden tulee hakeutua testiin, jos kyse on sote-alan työntekijästä tai tietää altistuneensa koronavirukselle ja saa oireita.