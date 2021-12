THL on päivittänyt koronavirustestaukseen liittyviä ohjeitaan.

Päivitettyjen ohjeiden mukaan rokotetun henkilön, jolla on hengitystieoireita, on erityisen tärkeä hakeutua koronavirustestiin, jos hän on raskaana. Testiin tulisi hakeutua myös herkästi, jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta.

Myös koronalle altistuneen tulisi THL:n mukaan edelleen hakeutua oireiden alkaessa testiin, vaikka hänellä olisikin täysi rokotesuoja.

Jos oireet ovat lieviä eikä henkilö kuulu vakavan tautimuodon riskiryhmään, voi tehdä myös antigeenikotitestin. Mikäli kotitestitulos on positiivinen, se tulee varmentaa terveydenhuollon testillä, jos on tarve saada virallinen eristyspäätös esimerkiksi tartuntatautipäivärahaa varten.

Positiivisen kotitestin jälkeen on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja.

THL suosittelee että alle 12-vuotiaat lapset testataan erityisesti jos hänen lähipiirissään on rokottamattomia tai henkilöitä, joiden immuunisuoja on puutteellinen.

Myös kahden viikon sisällä altistuneiden lasten testaus on THL:n mukaan tärkeää, jos lapselle tulee oireita.

Myös lapsen voi testata kotitestillä. Joillain tilanteissa positiivinen tulos on tarpeen varmentaa terveydenhuollon testillä.