Suomessa on todettu 133 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Suomessa on todettu yhteensä neljä tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi tartunta, joka on kirjattu Oulussa. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 33 tartuntaa. Koko epidemia-aikana tautitapauksia on ilmennyt maakunnassa yhteensä 3 257 kappaletta.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kolme uutta tartuntaa Rovaniemellä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 32 tautitapausta. Lapissa on todettu epidemia-aikana yhteensä 676 tautitapausta.

Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä ei ole todettu tänään uusia koronavirustartuntoja.