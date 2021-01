Suomessa on rekisteröity perjantaina 296 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 24 on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalle.

Maakunnan tartunnoista suurin osa on saatu Oulussa, johon on rekisteröity 23 tartuntaa. Yhden tartunnan rekisteröintikunnasta ei ole tietoa.

THL kertoo kuntien tartuntamäärät silloin, kun kunnassa on epidemian aikana rekisteröity vähintään viisi koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa on edelleen kuntia, jossa tartuntoja on alle viisi. Sellaisia ovat muun muassa Haapajärvi, Merijärvi ja Pyhäjoki.

Koko maan ilmaantuvuusluku edellisen kahden viikon ajalta on nyt 59,6. Pohjois-Pohjanmaalla se on 51,4.

Kun verrataan ilmaantuvuutta edellistä kahta viikkoa edeltäneisiin 14 vuorokauteen, se on koko maassa laskenut mutta Pohjois-Pohjanmaalla noussut. Koko maassa se oli aiemmalla kahden viikon jaksolla 87,8 ja Pohjois-Pohjanmaalla 40,41.

Sekä Lapin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kirjattiin perjantaina viisi uutta koronatartuntaa. Lapissa tartuntojen määrä on nyt 375 ja Länsi-Pohjassa 374. Kainuussa tartuntojen määrä pysyi ennallaan 171:ssä.

Koko maassa on todettu koronaepidemian aikana 38 068 laboratoriovarmennettua koronatartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan tartuntaluku on 1674.