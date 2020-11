Arkistokuva Raahen sairaalan näytteenottopaikalta. Raahessa uusia tartuntoja havaittiin kolme. Kuva: Vesa Joensuu

Koronaviruksen tartuntamäärät ovat edelleen korkealla tasolla niin Oulussa kuin koko maassakin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lauantaina julkaisemista tiedoista.

Oulussa uusia tartuntoja todettiin edellisen päivän lukuihin verrattuna 48. Kokonaistartuntamäärä kaupungissa epidemian aikana on nyt 679. Vaikka tautitapausten määrä on korkea, se on kuitenkin pienempi kuin perjantaina, jolloin THL raportoi tähän mennessä korkeimman päivittäisen tartuntalukeman: 63.

Oulua enemmän tartuntoja on perjantain ja lauantain luvuissa ollut vain Helsingissä ja Espoossa.

Oulussa tartuntoja on kuluvalla viikolla havaittu etenkin Stora Enson tehdasalueella, jossa on ollut suuri tartuntojen ryväs. Lue lisää aiheesta täältä.

Tauti etenee muuallakin maakunnassa

Tauti näyttää nyt etenevän muuallakin Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun jälkeen toiseksi eniten tartuntoja kirjattiin Ylivieskaan, jossa on nyt todettu viisi uutta tapausta. Ylivieskan tartuntamäärä koko epidemian aikana on nyt 22.

Kaupungissa on viime aikoina ollut tiettävästi ainakin kaksi erillistä tartuntaketjua. Asiasta kertoi perjantaina Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, jonka alueella (Ylivieska, Nivala, Sievi, Alavieska) sijaitsevalla Sievin Jalkineella havaittiin joukkoaltistuminen. Sievi nousi THL:n koronakartalle lauantaina. Kunnassa on todettu kaikkiaan viisi tartuntaa.

Raahessa uusia tartuntoja havaittiin kolme, ja siellä on koko epidemian aikana todettu kaikkiaan 25 tapausta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on nyt todettu yhteensä 891 koronatartuntaa.

Koko maan tilastoihin kirjattiin lauantaina 541 uutta tautitapausta. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa todettu 24 307.

THL:n ilmoittama lukemat perustuvat tartuntatautirekisteriin ja voivat päivittyä muutaman päivän viiveellä. Esimerkiksi Oulun kaupungin päivittäin ilmoittamat luvut ovat tyypillisesti hieman erilaiset. Tämä johtuu erilaisesta tilastointi- ja ilmoitustavasta.