Koronaviruksen testausvälineitä. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tautitapauksia on ollut nyt yhteensä 8 225 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaalla on tilastoitu neljä uutta tartuntaa. Tapauksia on nyt kaiken kaikkiaan 174 kappaletta. Oulussa on tilastoitu yhteensä 108 tartuntaa.

Kainuussa on todettu kolme uutta tartuntatapausta. Tartuntoja on nyt yhteensä 84 kappaletta.

Länsi-Pohjan (152) ja Lapin (88) tartuntamäärät ovat pysyneet samoissa lukemissa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu kevään ja kesän aikana 335 kappaletta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 14 potilasta, joista yksi tehohoidossa.

Testauskapasiteetti on tällä hetkellä noin 16 000 testiä päivässä. THL:n mukaan viruksesta parantuneita arvioidaan olevan noin 7 350, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Päivitetty klo 14.11: Lisätty THL:n tietoja.