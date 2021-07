Koronatartuntojen määrä kaksinkertaistui viimeisen kahden viikon aikana edelliseen 14 vuorokauden vertailujaksoon katsottuna, kertoo THL. Viimeisimmän kahden viikon aikana tapauksia todettiin yhteensä 2 240, kun taas sitä edeltävillä kahden viikon aikana todettiin 1 093 tartuntaa.

Viikon 26 (28. kesäkuuta – 4. heinäkuuta) aikana Suomessa todettiin yhteensä 1 282 kappaletta uusia koronatartuntoja ja sitä edeltävän viikon (21.–27. kesäkuuta) aikana noin 960 tartuntaa. Viikoittainen tapausmäärä oli alimmillaan viikolla 24 (14.–20. kesäkuuta), jolloin tapauksia todettiin yhteensä noin 530 kappaletta.

THL:n mukaan uusien tapausten määrän kasvua selittää suurimmalta osin EM-kisaturisteilla todetut tartunnat. Sairaanhoitopiirit ovat raportoineet 6. heinäkuuta mennessä yhteensä 481 kisamatkoihin liittyvää tartuntaa ja niistä on todettu koituneen 165 jatkotartuntaa. EM-kisamatkalta tulleet tartunnat ovat tällä hetkellä pitkälti tiedossa ja tarvittavat henkilöt on asetettu karanteeniin.

THL:n mukaan viikolla 25 todetuista tartunnoista yli 40 prosenttia liittyi suoraan jalkapallon EM-kisoihin ja viikolla 26 niihin liittyi 15 prosenttia. Suurin osa tartunnoista on raportoitu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Myös koronatestien määrä on lähtenyt nousuun. Viikolla 26 testejä tehtiin lähes 97 000, mikä on noin 26 500 testiä enemmän kuin edellisviikolla. Positiivisten tulosten osuus testatuista näytteistä on ollut 21. kesäkuuta ja 4. heinäkuuta välisenä aikana (1,4 prosenttia viikolla 25, 1,3 prosenttia viikolla 26) suurempi kuin kesäkuun alkupuoliskolla.

EM-kisaturismin lisäksi kasvaneita tartuntamääriä selittää lisääntynyt ulkomaanmatkailu ja rajaliikenne sekä Venäjän heikentynyt epidemiatilanne. Osalla alueista esiintyy THL:n mukaan myös paikallisia tartuntarypäitä sekä esimerkiksi kausityöntekijöiden keskuudessa todettuja tartuntoja.

Tartuntoja on todettu edellisen viikon tapaan eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.