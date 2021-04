Rokotusten odotetaan tuovan helpotusta koronatilanteeseen. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on todettu 341 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan epidemian aikana koronatartuntoja on todettu nyt 79 737.

Tartuntatilanne on helpottunut viime aikoina. Viimeisen kahden viikon aikana tautitapauksia on löydetty 7 556, kun sitä edeltäneellä kahden viikon jaksolla tartuntoja todettiin 9 639.

Pohjois-Suomessa tautitilanne näyttää varsin rauhalliselta, sillä THL raportoi maanantaina koko alueelle vain neljä uutta tartuntaa. Niistä kolme oli Oulussa ja yksi Pudasjärvellä.

Lapissa, Länsi-Pohjassa ja Kainuussa uusia tartuntoja ei todettu lainkaan.

Pohjois-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä tautitilanne on rauhallisin koko maassa. Kahden viikon tartuntamäärää 100 000 asukasta kohti kuvaava ilmaantuvuusluku on Pohjois-Pohjanmaalla nyt 17,7, Kainuussa 15,3, Länsi-Pohjassa 11,7 ja Lapissa 13,7.

Pahin tautilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 267,5. Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on maan toiseksi suurin: 198,8. Molemmissa sairaanhoitopiireissä tilanne näyttäisi tällä hetkellä kehittyvän parempaan suuntaan.