Suomessa on todettu 61 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Koko maassa on nyt varmistettu yhteensä 6 347 koronavirustapausta.

Pohjois-Suomessa uusia koronavirustapauksia on kirjattu THL:n tiedoissa Länsi-Pohjan alueella, jossa uusia tapauksia on eilisiin tietoihin verrattuna kaksi kappaletta. Länsi-Pohjan alueella on nyt todettu yhteensä 143 koronavirustartuntaa. Länsi-Pohjan tiedotteen mukaan kyseiset tartunnat liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin.

Pohjois-Pohjanmaan alueella koronavirustartuntoja on edelleen 133 kappaletta, eli alueella ei ole tullut uusia tautitapauksia torstain jälkeen. Torstaina ilmoitettiin sairaanhoitopiirissä havaituista kahdesta uudesta tartunnasta.

Myös Lapin tilanne on ennallaan. THL:n mukaan alueella on todettu 73 koronavirustartuntaa.

Kainuussa on THL:n mukaan todettu 65 koronavirustartuntaa. Kainuun soten ja THL:n lukemat poikkeavat hieman toisistaan, sillä Kainuun soten pandemiatiedotteessa kerrotaan, että alueella on todettu 72 koronatartuntaa.

Yksi uusi koronaviruskuolema

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 298 ihmistä. Vuorokaudessa THL on kirjannut yhden uuden koronaviruskuoleman.

Sairaalahoidossa taudin takia oli sunnuntaina päivitettyjen tietojen mukaan yhteensä 118 henkilöä. Heistä 28 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä laski lauantaista.

OYSin eritysvastuualueella eli Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan alueella sairaalahoidossa on yhteensä 10 henkilöä. Heistä neljä on tehohoidossa.