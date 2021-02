Suomessa on raportoitu 720 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntojen määrä on päiväkohtainen ennätys tähän asti Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaalle uusia tartuntoja on kirjattu 18, joista 15 on Oulussa. Iissä on yksi ja Kempeleessä on yksi tartunta.

Lisäksi yhdelle tartunnalle ei ole kuntatietoa. Alle viiden koronatapauksen kunnista ei anneta kuntakohtaista tietoa.

Kainuuseen on kirjattu yksi uusi tartunta, joka on Sotkamossa.

Lapissa ja Länsi-Pohjassa ei ole raportoitu uusia tartuntoja.

Koko epidemian aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 2 389 koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa 488, Lapissa 506 ja Kainuussa 234.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niissä on mukana tartuntoja useilta eri päiviltä. Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Tiedot voivat päivittyä takautuvasti.